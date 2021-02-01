الاحتلال يستولي على صهريج مياه في جنين

أصيب عدة مواطنين بحالات اختناق اليوم الإثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين.وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن المواجهات تركزت في منطقة عين الجوزة في البلدة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال استولت على صهريج مياه من أحد المنازل يعود للمواطن فهد فتحي فشافشة.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون، وداهمت منزل المواطن كامل الجعبري، وعبثت بمحتوياته.وأشارت مصادر محلية إلى أنه جرى نقل المواطن الجعبري الى المستشفى نتيجة تردي وضعه الصحي عقب اقتحام جنود الاحتلال منزله بطريقة وحشية.