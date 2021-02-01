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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال التحريات حول المتهمين بسرقة شقق المغتربين في بدر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:49 ص
المتهمين
المتهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر الجزئية، اليوم الإثنين، باستعجال التحريات الأمنية حول المتهمين بسرقة الشقق السكنية الخاصة بالمغتربين بمدينة بدر.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة الشقق السكنية الخاصة بالعمال المغتربين بمدينة بدر وذلك بأسلوب كسر الباب.. وأقروا بسرقتهم لخمس شقق سكنية بذات الأسلوب.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية الخاصة بالمغتربين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تبين أن المتهمين هم: إسلام.م، أمير. ح، طه.ع" عاطلين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب عدة وقائع لسرقة الشقق السكنية الخاصة بالمغتربين، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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