الاحتلال يشن حملة هدم لمنشآت زراعية في خربة حمصة بالأغوار الشمالية

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بحملة هدم لمنشآت زراعية في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوة عسكرية اقتحمت المنطقة برفقة جرافات وشاحنات وبدأت بحملة هدم لمنشآت السكان، فيما أكد مسئول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، أن قوات الاحتلال هدمت حتى الآن خيامًا تعود لكل من حرب سليمان أبوالكباش، ومحمد سليمان أبوالكباش، ووليد سليمان أبوالكباش، كما تم الاستيلاء على سيارة خاصة، وما زالت العملية مستمرة.يذكر أن خربة حمصة الفوقا تعرضت لعمليات هدم واسعة طالت غالبية المنشآت فيها مطلع شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي.