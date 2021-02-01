حبس عاطلين بتهمة جلب وتجارة المخدرات بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بجلب وتجارة المخدرات داخل وكرين بمدينة قها في محافظة القليوبية، حيث ألقي القبض عليهما وبحوزتهما كيلو من مخدر الشادو والهيروين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال المواد المخدرة المتحفظ عليها للمعمل الجنائي.كانت المعلومات السرية قد وردت إلى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية تفيد بقيام عاطلين بالاتجار فى المخدرات بمنطقة قها.وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذان من مناولهما دولابًا لترويج المخدرات وبعد استصدار إذن النيابة العامة قامت قوة من رجال المباحث بمداهمة الوكر وألقت القبض على المتهمين، وهما: "ا. ح ا" 32 سنة عاطل ومقيم بمساكن توشكا دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالى 600 جرام ومبلغ مالى 120 جنيهًا وهاتف، و"م. خ س" 27 سنة عاطل، ومقيم بالحسانية دائرة القسم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جرامًا ومبلغ مالي 300 جنيه وهاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.