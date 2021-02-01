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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الفلوس دي للرئيس».. لحظة ضبط متهمة بانتحال صفة موظفة برئاسة الجمهورية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:43 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من القبض علي سيدة متهمة بالنصب على المواطنين وانتحال صفة موظفة برئاسة الجمهورية لابتزاز أصاحب المحال التجارية والحصول منهم على مبالغ مالية تحت نظر التبرع للدولة المصرية.

وتنفرد "الدستور" بنشر فيديو لحظة القبض عليها بمعرفة الأهالي، واستجوابها قبل إبلاغ قسم الشرطة ليتم القبض عليها، واقتيادها لتحرير محضر بالواقعة وعرضها على النيابة العامة.

وأظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بكشف أمرها واستجوابها لتقر بأنها تعمل صحفية، وتقدم برنامجًا على إحدى القنوات الفضائية، وبسؤالها عن اسم نقيب الصحفيين تبين عدم معرفتها به، ثم أقرت بأنها كانت تعمل مصححة لغوية وقدمت كارنيه مزور منسوب صدوره لنقابة الصحفيين.

البداية عقب تلقي قوات الأمن بالجيزة بلاغ من عدد من أصحاب المحال بمنطقة الهرم وفيصل، بالقبض علي سيدة و3 أشخاص آخرين عقب انتحالهم صفة موظفين برئاسة الجمهورية، وقال مقدمو البلاغات إن المتهمة قالت لهم "الفلوس دي بتروح للرئيس مباشرة".

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