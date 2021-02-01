زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزيرة ليسبوس اليونانية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات اليوم جزيرة ليسبوس شمال شرقي اليونان.وأفاد معهد أثينا للجيوديناميكا أن الزلزال وقع في الساعة 0347 بتوقيت جرينتش، وكان على عمق 12.5 كيلومتر.وذكرت إدارة الإطفاء اليونانية أنه لم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.