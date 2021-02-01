اليوم.. «الخشت» يناقش استعدادات امتحانات التيرم الأول

يعقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس جامعة القاهرة، الذى يضم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.ويهدف الاجتماع لمناقشة استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسى الأول، والوقوف على آليات إتمام الامتحانات واتخاذ إجراءات الوقاية من كورونا خلال فترة الامتحانات.ومن المقرر أن يناقش الخشت، مع مجلس الجامعة مقترحات جداول الامتحانات تمهيدا لإعلانها للطلاب، خاصة وأن المجلس الأعلى للجامعات قرر أن يكون إعلان الجداول فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل، بالإضافة إلى مناقشة مواعيد عودة الطلاب للمدن الجامعية.