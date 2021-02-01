بايدن يجتمع مع جمهوريين لبحث خطة الإغاثة من كورونا اليوم

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه دعوة إلى سيناتور ولاية مين سوزان كولينز وأعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض لمناقشة خطة إغاثة من فيروس كورونا المستجد.وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية، إن بايدن تحدث مع كولينز التي كانت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ العشرة الجمهوريين الذين أرسلوا رسالة إلى الرئيس تطلب فيها عقد اجتماع.وقالت بساكي: "تحدث الرئيس مع كولينز ودعاها للحضور إلى البيت الأبيض خلال الأسبوع الجاري من أجل تبادل كامل لوجهات النظر".وحث 10 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق الرئيس الديمقراطي على مراجعة خطته لتحفيز الاقتصاد البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار بهدف إيجاد "حل وسط" يقبله كلا الحزبين.