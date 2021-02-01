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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: تحويل 650 ألف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:13 ص
عيادات تنظيم الأسرة
عيادات تنظيم الأسرة
ولاء جمال
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قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، المشرف على مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، إنّ المشروع يستهدف نحو مليون سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة، موضحا أنّ زيارات طرق الأبواب كانت مستمرة بكثافة خلال الفترة الماضية.

وأوضح فى تصريحات أنه خلال الفترة الماضية جرى تحويل نحو 650 ألف سيدة على عيادات تنظيم الأسرة سواء التابعة لعيادات «2 كفاية»، أو التابعة لوزارة الصحة، موضحا أنّ عيادات «2 كفاية» استقبلت 70 ألف سيدة.

ولفت إلى أنّ هناك 64 عيادة، وتستهدف خطة الوزارة ضمن المشروع القومي لتنظيم الأسرة، الوصول إلى 400 عيادة، مشيرا إلى انتهاء مشروع الاستراتيجية القومية لتنظيم الأسرة، وعرضها على القيادة السياسية تمهيدا لاعتمادها، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يناقشها قبل أيام.

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