«الأداء المهني لإعلاميات الصعيد».. رسالة ماجستير بسوهاج

ناقش قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، رسالة ماجستير مقدمة من الزميلة الصحفية الباحثة نيفين مصطفى محمد بخيت، مديرة مكتب الأهرام بسوهاج، تحت عنوان "العوامل المؤثرة على الأداء المهني للإعلاميات في صعيد مصر في ظل تداعيات ثورة 25 يناير".وتضمنت لجنة المناقشة والحكم الدكتور عبد العزيز السيد عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، والدكتورة سحر وهبي، أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، والدكتور عبد الباسط هاشم، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح، رئيس قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة سوهاج.وحضر المناقشة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور كريم مصلح، عميد الكلية، وعدد من قيادات الجامعة والمحافظة والصحفيين والإعلاميين بالمحافظة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.وأثنت لجنة الحكم على الرسالة وتفنيدها للعقبات المهنية التي تواجه الإعلاميات في صعيد مصر ودور المرأة في هذا المجال في ظل اهتمام الدولة بتمكين المرأة.وعقب الانتهاء من المناقشة منحت اللجنة المشرفة على الرسالة درجة الماجستير للباحثة نيفين مصطفى في الإعلام بدرجة امتياز.جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين مصطفى هي صحفية وأم مثالية قدمت الكثير للمرأة المصرية بصفة عامة والمرأة السوهاجية بصفة خاصة من خلال عضويتها في المجلس القومي للمرأة بسوهاج وحرصها الدائم على توعية المرأة الصعيدية وتصحيح الصورة الذهنية لها، وهي عضو بالجمعية العمومية بنقابة الصحفيين المصرية مديرة لمكتب جريدة الأهرام بسوهاج.