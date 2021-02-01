13 باحثا من جامعة حلوان ضمن الدفعة الأولى لبرنامج التميز البحثي

تسلم أمس 13 باحثا من جامعة حلوان شهادات التخرج خلال حفل تخرج الدفعة الأولى للبرنامج الريادي "التميز البحثي متعدد التخصصات.. مهارات القرن الحادي والعشرين أهداف مجمعة للتنمية المستدامة)، في إطار استراتيجية مصر 2030، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وينك المعرفة المصري، ومؤسسة E Knowledge، ومشاركة 33 باحثًا من 14 جامعة مصرية.حضر الحفل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.وأكد الدكتور ماجد نجم، أن الجامعة تضم تخصصات علمية نادرة، وتعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته، موضحا أن حزمة الإجراءات والسياسة التي اتبعتها الجامعة أسهمت في تشجيع ودعم البحث العلمى وتوفير كل الإمكانات لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كما وكيفا، مع التركيز على مجالات بحثية جديدة، كما أوضح سيادته أن الجامعة تفخر بإنشائها أول كلية للدراسات العليا والبحوث البينية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى تعد أكبر كلية ممثلة في هذا البرنامج وقد قدم رئيس الجامعة التهنئة للباحثين الذين اجتازوا هذا البرنامج.وأفادت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تعمل دائما على دعم وتحفيز الباحثين في جميع القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية وتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.والجدير بالذكر أن برنامج التميز البحثي هو برنامج تدريب شامل لبناء القدرات وتعزيز البحث العلمي المتعدد التخصصات في الجامعات المصرية تم تنفيذه في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر عام 2020.ويهدف البرنامج، من خلال الجلسات التفاعلية عبر الإنترنت، إلى تقديم محتوى علمي ومناقشات عملية وتطبيقات فى نماذج واقعية، تجمع بين العمل الفردى والجماعى، مع تقييم جميع الأعمال المقدمة من الملتحقين بالبرنامج من خلال مقاييس محددة بنتائج المهارات المعرفية والعملية، ومدى المشاركة الفعالة؛ وذلك من أجل تطوير الكفاءات الأساسية للبحوث متعددة التخصصات بناء على أهداف النمو الاقتصادى، والسياسات الحكومية، وردود أفعال أصحاب المصلحة المصريين، واستشارة الخبراء الدوليين.وقد تم تسليم الباحثين المتميزين شهادات التخرج وهم الأستاذة الدكتورة أيمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، والدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي والدكتورة هبة الله أمين بكلية الطب، والدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس، والدكتورة دينا الحمادى، والدكتورة إيمان نصري، والدكتورة مها فريد، والدكتورة داليا على، والدكتورة سعاد نادى، والدكتورة ميادة الأخضر، والدكتورة دعاء أبو المجد، والدكتور محمد عبد العظيم، والدكتور ضياء أحمدين.