الحجرف: دول التعاون الخليجي تبحث تنظيم مؤتمر مشترك استثماري مع العراق

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، اليوم الإثنين، إن دول التعاون تبحث تنظيم مؤتمر استثماري مشترك مع العراق.وأضاف الحجرف، خلال زيارته اليوم للعاصمة العراقية بغداد: "برنامج الربط الكهربائي بين الخليج والعراق أحد أهم المشاريع، واعتبر أن أمن العراق واستقراره هام جدًا لأمن واستقرار المنطقة"، مؤكدت أنه على دول الخليج أن تؤمن بقدرة العراق على بسط سلطة القانون على كامل أراضيه، وأن دول الخليج تدعم استقرار العراق وأمنه.وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أصدرت أمس الأحد بيانا قالت فيه إن الحجرف سيجتمع مع وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.ومن المنتظر أن يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال الزيارة الرئيس العراقي برهم صالح ورئيسي البرلمان محمد الحلبوسي والحكومة مصطفى الكاظمي.