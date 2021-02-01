رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحجرف: دول التعاون الخليجي تبحث تنظيم مؤتمر مشترك استثماري مع العراق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:37 ص
نايف فلاح الحجرف
نايف فلاح الحجرف
أمينة ذكى
طباعة
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، اليوم الإثنين، إن دول التعاون تبحث تنظيم مؤتمر استثماري مشترك مع العراق.

وأضاف الحجرف، خلال زيارته اليوم للعاصمة العراقية بغداد: "برنامج الربط الكهربائي بين الخليج والعراق أحد أهم المشاريع، واعتبر أن أمن العراق واستقراره هام جدًا لأمن واستقرار المنطقة"، مؤكدت أنه على دول الخليج أن تؤمن بقدرة العراق على بسط سلطة القانون على كامل أراضيه، وأن دول الخليج تدعم استقرار العراق وأمنه.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أصدرت أمس الأحد بيانا قالت فيه إن الحجرف سيجتمع مع وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال الزيارة الرئيس العراقي برهم صالح ورئيسي البرلمان محمد الحلبوسي والحكومة مصطفى الكاظمي.

موضوعات متعلقة

«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالضوابط المنظمة لصرف حافز الأداء الشهرى للمعلمين

«جوال وملابس».. العثور على «جمجمة» طفلة بعد اختفاء عامين بالمنوفية

نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الصور

image description

منحة لتدريب 644 شابا للعمل في الموانئ البحرية بدمياط

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

الأكثر قراءة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

مؤشرات البورصة تخلف توقعات المراقبين وترتفع في مستهل التعاملات

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

تراجع زوار الموناليزا بالملايين في 2020

بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

عمرو الصيفى يبدأ كتابة مذكرات عمار الشريعى تحت اسم «حبيب الروح»

يصدر قريبا.. «سيرة الإنسان الفريد» للشاعر عبد الرحيم طايع

إعلان أسماء لجنة تحكيم مسابقة «يعقوب صنوع» فئة الكاريكارتير

اليوم.. أولى حلقات ورشة تنمية مهارات اللغة العربية باتحاد الكتاب