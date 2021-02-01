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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يهبط بفعل صعود أسهم آسيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:09 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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تراجعت عملة الملاذ الآمن الدولار اليوم الاثنين، مع تحسن معنويات المخاطرة بفضل آمال بأن المستثمرين الأفراد الذين استهدفوا صناديق التحوط الأسبوع الماضي حولوا أنظارهم إلى مكان آخر.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات المناظرة إذ ارتفعت الأسهم الآسيوية عقب خسائر استمرت على مدى أربعة أيام.

وتقدم الدولار الأسترالي الأعلى مخاطرة، وكذلك فعل الجنيه الإسترليني.

وفي وقت سابق، تلقت العملة الأمريكية الدعم إذ ظل القلق ينتاب المتعاملين من أن المستثمرين الأفراد الذين نظموا أنفسهم عبر الإنترنت ربما يواصلون هجومهم على المركز المدينة لصناديق التحوط، مما يثير المزيد من التقلب، لكن يبدو أن تركيز الحشود تحول بشكل مباشر إلى الفضة.

ويشعر البعض بالقلق من أن التقلبات الشديدة في جيم ستوب وأسهم أخرى قد تنذر بتصحيح في السوق.

كما أن الجدل بشأن حجم حزمة تحفيز يقترحها الرئيس جو بايدن والتأخير في توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا يقدمان أيضا أسبابا للحذر.

وناشدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للحزب الجمهوري بايدن، المنتمي للديمقراطيين، خفض حزمته المقترحة للتخفيف من تداعيات الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار على نحو كبير، ويقترحون بدلا من ذلك رقما عند 600 مليار دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.534 اليوم في آسيا، بعد أن حقق مكسبا بنحو نصف بالمئة الأسبوع الماضي.

ويتحرك المؤشر ضمن نطاق محدود في الأسابيع الأخيرة إلى حد كبير، بعد أن صعد من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا عند 89.206 في بداية العام.

وأضاف الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 76.57 سنت أمريكي، ليعوض خسائر تكبدها في وقت سابق بفعل مؤشرات جديدة على ضعف التعافي في الصين، العميل الرئيسي للسلع الأسترالية.

وأظهرت بيانات أن تعافي أنشطة المصانع في الصين تباطأ في يناير إذ عرقلته موجة من الإصابات بفيروس كورونا.

وقفز الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.3739 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1.3759 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2185 دولار، ويواصل التقلب في نطاق ضيق.

ونزل الدولار 0.1 بالمئة إلى 104.655 ين، ليتراجع أكثر عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر البالغ 104.94 الذي لامسه يوم الجمعة.

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