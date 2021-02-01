مجلس التعاون الخليجي: ندعم العراق في مواجهة الإرهاب

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الجحرف، دعم المجلس للعراق في مواجهة الإرهاب.ويزور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أصدرته أمس الأحد.وقال البيان إن الحجرف سيجتمع مع وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية، لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.