مسئول روسي: نافالني «مارق سياسي» يحاول التسلق للسلطة بطرق متهورة

شن دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي اليوم الاثنين، هجوما حادا على الناشط المعارض أليكسي نافالني، معتبرا أنه "مارق سياسي" يسعى للوصول إلى السلطة، بواسطة "طرق وقحة ونشاطات جامحة".وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن نافالني محتال ومارق سياسي، مشيرا إلى أنه يحاول ويسعى بشكل مغامر ومتهور، للوصول إلى السلطة لتحقيق أهدافه الخاصة، ولا شيء آخر".وأضاف دميتري ميدفيديف أن نشاطات أليكسي نافالني باتت الآن، أكثر وقاحة وانفلاتا، مما كانت عليه قبل بضع سنوات".