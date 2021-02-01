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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الاشتراكي العالمي»: عمال تركيا يموتون فقرًا بسبب سياسات أردوغان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:06 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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كشف موقع "wsws" الاشتراكي العالمي عن تصاعد الاضرابات في تركيا ضد سياسات التقشف ومناعة القطيع، كما رصد الموقع معاناة العمال تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف الموقع أنه في الوقت الذي حققت فيه الشركات التركية ثروات هائلة، يعيش العمال ويعملون في ظروف يرثى لها.

وقال الموقع إنه في يوم الجمعة الماضي، نظم عمال شركة Amana Foods إضرابًا عنيفًا احتجاجًا على طرد الشركة لعامل زميل بعد أن انضم إلى نقابة مرتبطة باتحاد العمال التركي.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، دخل عمال البناء في موقع غلطة بورت في اإسطنبول في إضراب عنيف للمطالبة بأجورهم غير المدفوعة، فيما قالت الشركة إنها ستدفع أجورهم في 5 فبراير، لكن العمال يواصلون رفض العمل في الموقع.

وقبل أسبوع، اقتحم عمال البناء الغاضبون المقصف الخاص بمركز إسطنبول المالي للاحتجاج على الطعام المليء بالحشرات، وكسروا الزجاج والطاولات.

وتابع الموقع: يؤدي تزايد تقليص الوظائف وممارسات "الإجازة غير مدفوعة الأجر" إلى موجة متزايدة من الإضرابات، فقد استمر إضراب عمال المعادن في مصنع Baldur في كوجالي منذ 25 ديسمبر، كما يحتج حوالي 90 من عمال المعادن في شركة معادن أخرى في جوروم على تخفيضات الوظائف.

وأردف الموقع: في حين أن هذه النضالات هي علامات على المعارضة المتزايدة داخل الطبقة العاملة، إلا أنها تظل جميعها معزولة وتحت سيطرة النقابات، ومهما كانت مواقفهم، فإن جميع الاتحادات النقابية متورطة في التعاون مع الحكومة والشركات الكبرى لإجبار العمال على جني الأرباح في ظل ظروف غير آمنة. وهذا يثير بشكل مباشر الحاجة إلى إنشاء لجان مستقلة للسلامة في جميع أماكن العمل لإنقاذ الأرواح والدفاع عن الحقوق الاجتماعية وسط الوباء.

سياسات أردوغان

وقال الموقع: لقد أدت السياسات التي نفذها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال جائحة كورونا إلى ترك ملايين العمال عاطلين عن العمل أو في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبلغ 1،170 ليرة تركية فقط (156 دولارًا أمريكيًا) شهريًا في عام 2020، وارتفع إلى 1420 ليرة تركية فقط بعد العام الجديد.

يأتي هذا فيما ارتفعت تكلفة المعيشة في تركيا، حيث قدر معهد الإحصاء التركي (Turkstat) أن معدل التضخم في تركيا لعام 2020 بلغ 14.6٪، فيما بلغت عتبة الفقر 8،436 ليرة تركية (1،124 دولارًا أمريكيًا)، وفقًا لبحث أجراه تورك إيش، أكبر اتحاد نقابي في تركيا. بلغت تكلفة المعيشة الشهرية للعامل الواحد 3.146 ليرة تركية (419 دولارًا أمريكيًا).

واردف الموقع: تشير العديد من الدراسات إلى أن رقم التضخم الحقيقي أعلى بكثير، حيث يتراوح بين 30 و38 في المائة، حيث وجدت مجموعة أبحاث التضخم (ENAG)، أن الزيادات السنوية في الأسعار للمنتجات الأساسية كانت أعلى: 55 بالمائة للزبدة، 80 بالمائة لزيت عباد الشمس، 66 بالمائة لزيت الزيتون، 35 بالمائة للجبن، 67 بالمائة للزيتون، 53 بالمائة للدجاج و130 بالمائة للبيض.

وحول رفع الحد الأدنى للأجور، قال الموقع لقد رفعت حكومة أردوغان الحد الأدنى للأجور لعام 2021، الذي حصل عليه ما يقرب من 10 ملايين عامل في تركيا، عند مستوى الجوع البالغ 2825 ليرة تركية (380 دولارًا أمريكيًا) شهريًا - بزيادة قدرها 500 ليرة تركية فقط (67 دولارًا أمريكيًا، حيث تسعى الحكومة إلى تهدئة غضب العمال من خلال الادعاء بأن الحد الأدنى للأجور قد تم رفعه بأكثر من 7 نقاط مئوية فوق معدل التضخم.

ومع ذلك، فإن تركيا لديها ثاني أدنى حد أدنى للأجور في أوروبا، فقط فوق ألبانيا، حيث كان الحد الأدنى للأجور لعام 2020 هو 2،374 ليرة تركية (حوالي 320 دولارًا أمريكيًا)، حيث تسعى والدولة التركية إلى إبقاء الأجور منخفضة.

كما تبين أن عجز ميزانية الدولة لعام 2020، المتوقع أن يكون 139 مليار ليرة تركية مع بداية عام 2020، قد وصل إلى 173 مليار ليرة تركية. ارتفع الدين العام بأكثر من 40 في المائة، حيث ارتفع من 1.1 تريليون ليرة تركية في 2018 إلى ما يقرب من 2 تريليون ليرة تركية في نوفمبر 2020.

واضاف الموقع قائلا: بينما يتم ضخ المليارات في الحسابات المصرفية للنخبة الحاكمة من خلال قروض منخفضة الفائدة وحزم تحفيز في تركيا وعلى الصعيد الدولي، يجب أن تدفع الطبقة العاملة هذا الدين من خلال زيادة الاستغلال والهجمات على الحقوق الاجتماعية الأساسية، حيث تستغل الحكومة وباء كورونا لتدني الأجور والاستغلال المتزايد والاعتداءات العنيفة على الحقوق الاجتماعية، حيث تم تفريغ العبء الاقتصادي للوباء في تركيا على العمال والفقراء ؛ لقد شهد إفقار الطبقة العاملة تسارعا غير مسبوق.

وكشف الموقع أن الشركات التركية تجني أرباحا هائلة للغاية ولكن العمال يجوعون فقط، حيث زادت أكبر المؤسسات الصناعية في تركيا من أرباحها بشكل ملحوظ. في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020، زادت شركة Koç Holding صافي أرباحها إلى 8،481 مليار ليرة تركية، بزيادة قدرها 94 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وزادت شركة Sabancı Holding صافي أرباحها بنسبة 69 بالمائة في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة. من العام السابق، محققة ربحًا إجماليًا قدره 3.8 مليار ليرة تركية في فترة التسعة أشهر.

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