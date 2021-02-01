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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

15 فبراير.. إيبارشية سمالوط تحتفل بتذكار شهدائها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:28 ص
الأنبا بفنوتيوس
الأنبا بفنوتيوس
مونيكا جرجس
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تحتفل إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بتذكار استشهاد شهداء مصر بليبيا، فيترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط مع لفيف من الآباء الكهنة صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور (الشهداء).

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 15 فبراير، بعيد «نيروز» لشهداء العصر الحديث «ليبيا، المرقسية، البطرسية، حلوان»، والذي أقر المجمع المقدس، في جلسته المنعقدة في يونيو 2017، اعتبار يوم 8 من شهر أمشير، الموافق 15 فبراير كل عام، عيد شهداء العصر الحديث، بالتزامن مع ذبح 20 قبطيًا في ليبيا على أيدي مسلحي داعش.

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