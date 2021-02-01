«الرجوب» يعلن موعد الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في القاهرة

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، أن الحوار الوطني الشامل سيبدأ فى القاهرة، في الثامن من فبراير الجاري.وأضاف الرجوب أن الوفود المشاركة في الحوار ستصل إلى القاهرة في السابع من الشهر الجارى، وفقا لوكالة "وفا".وتابع الرجوب: "ذاهبون إلى حوار القاهرة، كما قال الرئيس محمود عباس، بعقول مفتوحة، من أجل التوصل إلى النتائج التي يتمناها شعبنا الفلسطيني وتخدم قضيتنا العادلة".