2030 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 2030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و221 ألفا و485 حالة.وقال وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف -حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 71 طفلا و65 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.وأضاف أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 22 ألفا و768 وفاة.مشيرا إلى أنه تم تسجيل 5131 حالة تعاف جراء الفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و23 ألفا و915 شخصا.