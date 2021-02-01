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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس قطاع الصحة بالقاهرة: خطة لرفع كفاءة مستشفيات العاصمة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:59 ص
الدكتور محمد شوقي،
الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن هناك خُطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسُكان، للعمل علي تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأكد رئيس قطاع الصحة في بيان أن مستشفي عين شمس العام تقوم بخدمة 2 مليون مواطن بمنطقة عين شمس بتقديم العلاج علي نفقة الدولة وقوائم الإنتظار، وأن خطة تطوير المستشفي تشمل زيادة آسره الرعاية المركزة وغرف العمليات، مع العمل علي إدخال تخصصات جديدة مثل جراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب، بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بكُليات الطب، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

يُذكر أن المستشفي لديها قسم طوارئ وإستقبال يشمل جميع تخصصات الطوارئ، ويحتوي على 18 سريرا بخلاف أسرة الكشف وعمليات الولادة، مع تقديم خدمة مناظير المسالك البولية والجهاز الهضمي العلوي والسُفلي ومنظار القنوات المرارية ومناظير العظام.

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