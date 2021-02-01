رئيس قطاع الصحة بالقاهرة: خطة لرفع كفاءة مستشفيات العاصمة

قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن هناك خُطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسُكان، للعمل علي تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.وأكد رئيس قطاع الصحة في بيان أن مستشفي عين شمس العام تقوم بخدمة 2 مليون مواطن بمنطقة عين شمس بتقديم العلاج علي نفقة الدولة وقوائم الإنتظار، وأن خطة تطوير المستشفي تشمل زيادة آسره الرعاية المركزة وغرف العمليات، مع العمل علي إدخال تخصصات جديدة مثل جراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب، بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بكُليات الطب، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.يُذكر أن المستشفي لديها قسم طوارئ وإستقبال يشمل جميع تخصصات الطوارئ، ويحتوي على 18 سريرا بخلاف أسرة الكشف وعمليات الولادة، مع تقديم خدمة مناظير المسالك البولية والجهاز الهضمي العلوي والسُفلي ومنظار القنوات المرارية ومناظير العظام.