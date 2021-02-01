إجراء أول عملية زرع قرنية في مستشفى عين شمس العام

صرح الدكتور طارق العريني، مدير عام مستشفى عين شمس العام، بأن المستشفي، أجرى أول عملية زرع قرنية بالمستشفي، مشيرًا إلى أنه يتم التجهيز لعملية جديدة من نفس النوع.وقال «العريني»، في بيان اليوم الإثنين، إن المستشفي أجرت 90 عملية رمد ضمن حالات قوائم الانتظار في الشهور الثلاثة الماضية.ولفت إلى أن المستشفي يُقدم الخدمة الطبية من خلال اقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية كُلي، مشيرًا إلى أن المستشفي تقوم بتقديم العمليات الجراحية من التخصصات المختلفة.من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل علي تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل من الدكتور كمال ابو العلا مدير العلاجي والدكتورة ناهد سمير مدير المستشفيات بالمديرية.وقال وكيل المديرية، أن المستشفي بها وحدة غسيل كُلوي بعدد 18 ماكينة غسيل، وقسم أشعة يحتوي علي جميع الأشعات، وجارٍ تطويرها بأحدث جهاز أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي، مع قسم التحاليل لإجراء جميع الفُحوصات في بنك دم.