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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

393 إصابة جديدة بـ«كورونا» في طوكيو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:56 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، اليوم الإثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة طوكيو، بلغت 100 ألف و234 حالة.

وأشارت الشبكة اليابانية، إلى أن الحصيلة اليومية للإصابات في العاصمة طوكيو انخفضت لأقل من 500 حالة لأول مرة منذ 28 ديسمبر الماضي.

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