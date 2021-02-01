نظر طعن المتهمين بحرق حجز قسم حلوان

تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، أولى جلسات نظر طعون المتهمين بقضية حريق حجز قسم حلوان، وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات.تعود تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية على خلفية نشوب مشاجرة بين اثنين من المتهمين المسجونين احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى- داخل حجز قسم شرطة حلوان تدخل على إثرها باقي المسجونين مما أسفر عن إشعالهم البطاطين وحرق الحجز حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.