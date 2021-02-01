إيران تهدد كوريا الجنوبية: أموالنا المجمدة أو إجراءات مختلفة

قال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، إنه لا جديد بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.ووفقا لقناة "العربية" الإخبارية، فإن قضية السفينة التابعة لكوريا الجنوبية والتي احتجزتها إيران مطلع الشهر الماضي، ما تزال عالقة، على الرغم من المفاوضات الجارية بين البلدين، والمساومات على حد سواء بغية الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في طهران، تقدر بمليارات الدولارات.وبرزت مواقف جديدة من طهران اليوم، إذ هدد "همتي" باتخاذ إجراءات قانونية في القريب العاجل، مضيفا: "عليهم رد الأموال ودفع فوائد عنها أيضًا".وقال بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية اليوم: "نأمل أن تجد كوريا الجنوبية طريقة بنفسها لإعادة الأموال قبل أن تصل إجراءاتنا إلى هذه النقطة".