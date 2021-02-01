«تعليم مطروح» تناقش توفير التمويل لميسري التعليم المجتمعي

استقبل عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، فرج الله محمد الشاعر، مدير عام الادارة العامة للتعليم المجتمعي بوزارة التربية والتعليم، والدكتور هشام الشحات أحمد، كبير معلمين بالإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بالوزارة، في إطار مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالتعليم المجتمعي بمحافظة مطروح ومنها ارتفاع الكثافات في بعض المدارس، بالإضافة لمناقشة كيفية توفير التمويل اللازم لميسري التعليم المجتمعي بالمحافظة بالتعاون مع وزارة المالية.وأكد وكيل تعليم مطروح، ضرورة التنسيق الجيد مع الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير المشاركة المجتمعية اللازمة سواء على المستوى المادي أو المعنوي، لحل المشكلات التي تتعلق بالتمويل لبناء مدارس تعليم مجتمعي جديدة أو توفير مرتبات لميسري التعليم المجتمعي.وأضاف سلامة، أنه يتابع باهتمام فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتنمية مهارات الحاسب الآلي لميسري التعليم التي تتم حاليا بـ13 قاعة تدريبية بإدارات (مرسى مطروح، الضبعة، براني)، والذي يأتي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بالوزارة مع مؤسسة مصر الخير وهيئة اليونسيف.