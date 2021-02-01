الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يصل بغداد

قالت مصادر عراقية، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، وصل اليوم الإثنين، إلى بغداد، في زيارة رسمية.وأوضحت المصادر، أن «الحجرف» سيلتقي الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.كما سيلتقي وزير الخارجية فؤاد حسين، في مقر وزارة الخارجية؛ لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.