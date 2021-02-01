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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول سابق بالبيت الأبيض: على إدارة بايدن التعاون مع اليونان لردع تركيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:51 ص
بايدن
بايدن
أمينة ذكى
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قال السياسي الكبير من أصل أمريكي يوناني" بيل أنتوليس" 56 عامًا، والذي كان مديرًا تنفيذيًا لمركز ميلر للشؤون العامة في جامعة فيرجينيا منذ 2014، والعضو المنتدب لمؤسسة بروكينحز لمدة 10 سنوات ومدير للشؤون الاقتصادية الدولية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في عهد الرئيس الامريكي بيل كلينتون، إنه على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تتعاون مع اليونان لردع تركيا، وذلك في من خلال حوار له مع صحيفة كاثمريني اليونانية.

وتوقع أنتوليس، أن إدارة بايدن سوف تتبنى وجهة النظر التي تفيد باعتبار تركيا تحديًا يجب إدارته بالتعاون مع اليونان وليس اليونان فقط، فهناك أطراف أخرى متورطة في الصراع مع تركيا منهم دول الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين عليهم التعامل مع الملف التركي والقضايا الاقتصاديةالعالقة التي تربطهم بتركيا، فضلا عن قضايا المهاجرين واللاجئين المختلفة التي تأتي عبر تركيا إلى اليونان.

وأكد أنتوليس على أن التعامل من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة مع الملف التركي سوف يختلف تماما عن الطريق القديمة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية في عهد ترامب مع تركيا.

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