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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الهند تكشف عن ميزانية العام المالي الجديد وسط تشديدات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:51 ص
رئيس الهند
رئيس الهند
وكالات
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كشفت الحكومة الهندية، عن ميزانية جديدة تشدد على الالتزام بالاعتماد على النفس لإنعاش الاقتصاد الهندي الذي سجل انكماشا غير مسبوق خلال العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة مالية الهند نيرمالا سيتارامان، خلال عرض الميزانية السنوية أمام البرلمان اليوم الإثنين، إن الحكومة مستعدة بالكامل لدعم وتسهيل إعادة تنشيط الاقتصاد الهندي.

وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء، إلى أن خطة الإنفاق العام التي تعرف رسميا باسم «ميزانية الاتحاد»، من الأحداث الاقتصادية السنوية التي تترقبها الأسواق بشدة في الهند، مضيفة أن أهميتها زادت خلال العام الحالي في ظل محاولات حكومة رئيس الوزراء الهندي نارنيدرا مودي إخراج الاقتصاد الهندي من أسوأ موجة ركود يتعرض لها.

ويتم تقديم مشروع الميزانية في أول من فبراير من كل عام، ويضم مجموعة واسعة من الجوانب مثل الضرائب واستقرار البنوك والإنفاق العسكري ودعم القطاع الزراعي مع تداعيات على كامل سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، من عمال اليومية حتى أصحاب المليارات.

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