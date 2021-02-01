«نقل النواب» تواصل مناقشة خطة عملها لدور الانعقاد

تعقد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، 3 اجتماعات متتالية اليوم الإثنين لمناقشة وإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، في ضوء المناقشات التي دارت بشأنها.وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال عرضه بيان الوزارة أمام مجلس النواب أمس، أن الوزارة وضعت خطة مستقبلية من أجل التطوير وفقا لإمكانيات الدولة المتاحة.وأشار إلى أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على حل المشكلات التي تواجه النقل في مصر، خاصة أن أغلبها موضوعة فى التخطيط المستقبلى لعمل الوزارة.ووعد الوزير بالانتهاء من المشروعات المفتوحة قبل عام 2024 وبحسب المخطط لها، منوها إلى أن الوزارة تقوم بدفع التعويضات لمن يتم الإخلاء لهم من بيوتهم نتيجة للاستفادة منها فى توسيع المشروعات.