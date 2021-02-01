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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان يحض الجيش في ميانمار على الإفراج عن زعيمة الحزب الحاكم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:43 ص
ميانمار
ميانمار
مروة عنبر
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حض اليابان الجيش في ميانمار على الإفراج عن زعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سوكي، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.

وأعلن حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، عن اعتقال رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين فجر اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الحزب ميو نيونت، أود أن أبلغ شعبنا بألا يرد على هذا بتهور، وأود منه أن يتصرف وفقا للقانون، مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.

وكان جيش ميانمار أعلن يوم السبت أنه سيحمي دستور البلاد ويلتزم به وسيعمل وفقا للقانون، وسط مخاوف من أن القوات المسلحة قد تحاول الاستيلاء على السلطة.

بدوره، قال حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم الذي فاز في انتخابات نوفمبر بأغلبية ساحقة، إنه قبل بيان الجيش بشأن الوضع في البلاد كتفسير مناسب بعد أن قالت القوات المسلحة إنها ستحمي الدستور وتتبعه.

وأضاف أن الحزب يريد أن يكون الجيش منظمة "تقبل رغبة الناس في ما يتعلق بالانتخابات".

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة اليوم الاثنين في انقلاب على حكومة أونج سان سو كي التي اعتقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له أنه نفذ اعتقالات ردا على تزوير الانتخابات وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

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