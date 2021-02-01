ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بصعود كبير للفضة في تعاملات اليوم

استفاد الذهب من الصعود الكبير للفضة، ليحقق اليوم ارتفاعًا بنسبة 0.8 % في المعاملات الفورية ويصل إلى 1860.76 دولار للأوقية (الأونصة).كما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب حوالي 0.7 % لتصل إلى 1863.40 دولار.وشهدت أسعار الفضة ارتفاعا بما يصل إلى 7.4 %، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ 11 أغسطس الماضي وهو 28.99 دولار للأوقية (الأونصة).وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 2.4 % إلى 1098.08 دولار، كما ربح البلاديوم 1.2 % إلى 2253.64 دولار.