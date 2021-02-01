منحة لتدريب 644 شابا للعمل في الموانئ البحرية بدمياط

أعلن اللواء بحري وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، عن حصول الهيئة على منحة مشروع تأهيل الشباب للعمل فى الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط والممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود فى البحر المتوسط التابعة للاتحاد الأوروبى، ودراسة أوجه التعاون مع المجتمع المينائى فى إدارة هذه المنحة، وخلال اجتماع عقده مع عدد من الشركات وغرفة الملاحة والتوكيلات العاملة بالميناء.وأوضح عوض، أن المشروع يهدف بالأساس إلى تأهيل 664 متدربا ومتدربة من الشباب الدمياطى للعمل مستقبلًا فى الموانئ البحرية بعد تدريبهم فى عدد من المجالات الرئيسية أهمها التجارة الخارجية والتنمية المستدامة والتحول الرقمى ولوجيستيات الموانئ والنقل البحرى بالتعاون والتنسيق مع الشركات والتوكيلات العاملة بالميناء لتوفير التدريب العملى للمتدربين بعد حصر احتياجاتهم التدريبية وتطوير البرامج المناسبة بواسطة معهد تدريب الموانئ.ومن جهتهم، أعرب ممثلو الشركات عن سعادتهم بالمشاركة فى إدارة هذا المشروع لتأهيل الشباب لسوق العمل لما له من مردود إيجابى على تطوير العمل بالميناء.