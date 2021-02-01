أكثر خطورة من كورونا.. أعراض فيروس «نيباه» الذي يهدد العالم

انتشر جدل كبير بين وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهور تقارير إعلامية عن تفشي فيروس جديد في الصين أشد خطورة من فيروس كورونا، وفي الوقت الذي لا يزال فيه العالم، مرتبكا وهو يكافح وباء كورونا الذي أودى بحياة 2.2 مليون إنسان، انتشر فيروس" نيباه"، الذي تنقله الخفافيش.وبحسب موقع "helth line" فقد صدر تقرير في هولندا، مؤخرا، ينبه إلى عدم جاهزية العالم للتعامل مع تفشي فيروس جديد، رغم الدروس التي يفترضُ أن نكون قد استخلاصها من فيروس كورونا المستجد، وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة "أكسيس تو ميديسين" وهي منظمة غير ربحية تنشط في مجال الصحة، إنه من المحتمل أن يكون "نيباه" هو الوباء المقبل في عالمنا.و تظهر الأعراض عادة في غضون 4-14 يومًا بعد التعرض للفيروس، والتي يمكن أن تتطور بسرعة إلى غيبوبة في غضون 24-48 ساعة.- أبرز أعراض " نيباه"- حمى- صداع الرأس- سعال- التهاب الحلق- صعوبة في التنفس-التقيؤ- الارتباك أو النعاس أو الارتباك-غيبوبةو قد تحدث الوفاة في 40-75٪ من الحالات التي تتعرض للفيروس، ولا توجد حاليًا علاجات مرخصة متاحة لعدوى فيروس نيباه (NiV) ويقتصر العلاج على الرعاية الداعمة، بما في ذلك الراحة والترطيب وعلاج الأعراض عند ظهورها.