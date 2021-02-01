اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم في «أحداث طلعت حرب»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التي وقعت في يناير 2015.ووجهت النيابة العامة للمتهمين في تلك القضية، تُهم ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.