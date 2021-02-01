رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اجتماعات مكثفة للجان مجلس النواب اليوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:37 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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تعقد عدد من لجان مجلس النواب اليوم، اجتماعات لاستكمال مناقشة عدد من الملفات، حيث تستكمل لجنة الخطة والموازنة مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

وتستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتناقش لجنة الصحة، اليوم، تقريري مشروعي قانونيين تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وتستعرض لجنة النقل والمواصلات إقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، في ضوء المناقشات التي دارت بشأنها.

وتعقد لجنة حقوق الإنسان لقاء اليوم مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

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