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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل دعم توقعات أرباح إيجابية للمعنويات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:37 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الاثنين، بعد انخفاضها على مدى جلستين، إذ تلقت المعنويات دفعة بفضل توقعات إيجابية للأرباح ومكاسب حققتها أسهم شركات تصنيع الرقائق التي تضررت في السابق.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.55 بالمئة إلى 28091.05 نقطة وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 بالمئة إلى 1829.84 نقطة.

ونزلت الأسهم اليابانية على مدى يومين إذ نما قلق المستثمرين بشأن وقوع المزيد من الاضطرابات في السوق بالولايات المتحدة الناجم عن المعركة التي تتصدر عناوين الأخبار بين المستثمرين الأفراد وصناديق متخصصة في البيع على المكشوف للأسهم.

وصعدت الأسهم الآسيوية أيضا وعوضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائر مبكرة إذ حول المستثمرون الأفراد الذين باتوا قوة مؤثرة في الآونة الأخيرة اهتمامهم إلى المعادن النفيسة، مما منح صناديق التحوط التي تضررت بشدة من تحركاتهم فرصة لالتقاط الأنفاس نوعا ما.

وصعد سهم إن.إي.سي 12.81 %، ليتصدر قائمة الرابحين على المؤشر نيكي، بعد أن أعلنت شركة خدمات شبكات الكمبيوتر عن زيادة 5.7 % في الأرباح التشغيلية لتسعة أشهر، وتلاها سهم توتو الذي قفز 12.44 % بعد أن رفعت شركة صناعة المراحيض توقعاتها للأرباح.

وحققت الأسهم المرتبطة بالرقائق مكاسب، إذ ربح سهم نيدك 2.49 % وارتفع سهم كينيس 2.74 % وتقدم سهم أدفانتست 1.93 %.

وزاد سهم نينتندو 3.4 % قبل الإعلان عن أرباح الشركة اليوم الاثنين.

لكن بعض الأسهم انخفضت على الرغم من التوقعات الإيجابية إذ وضع المستثمرون بالفعل عمليات المراجعة في الحسبان. ونزل سهم موراتا لتصنيع المكونات الإلكترونية 3.32 بالمئة وانخفض سهم تي.دي.كيه 4.68 %.

وتراجع سهم باناسونيك 0.89 % بعد أن قالت شركة صناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية إنها ستوقف إنتاج الألواح الشمسية.

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