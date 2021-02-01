مصر للطيران تسير 54 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار اليوم الإثنين، 54 رحلة جوية بمعدل 34 رحلة دولية، و15 رحلة داخلية، و5 رحلات شحن جوى، لنقل أكثر من 5551 راكبا بمختلف الجنسيات.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من واشنطن، تورونتو، بيروت، جوبا، جدة، بغداد، أكرا، لاجوس، الدوحة، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، دبي، روما، البحرين، المدينة المنورة، الخرطوم، عمّان، الرياض، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.