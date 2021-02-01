«جوال وملابس».. العثور على «جمجمة» طفلة بعد اختفاء عامين بالمنوفية

عثر أهالي قرية كفر أبشيش بقويسنا في المنوفية، على بقايا هيكل عظمي للطفلة نور عصام 6 سنوات، داخل جوال وبه ملابسها التي اختفت بها في أبريل 2019 في ظروف غامضة، في أثناء تطهير الترعة.وتلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بعثور أحد أهالي قرية كفر أبشيش التابعة لمركز قويسنا على جمجمة طفل ملطخة بالطين في أثناء تطهيره الترعة، وبالكشف المبدئي تبين أنها بقايا هيكل عظمي للطفلة "نور عصام عيسى مرسي" 6 سنوات، والمختفية منذ سنتين، وتم التعرف عليها من خلال ملابسها الملطخة بالطين وتم نقل بقايا الهيكل العظمي للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.