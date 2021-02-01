إصابات «كورونا» في هولندا تقترب من مليون حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا، إلى 992 ألفا و75 حالة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 14 ألفًا و108 حالة.ووفقا للبيانات، تعافى من الفيروس 12 ألفًا و910 شخصا من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 48 أسبوعًا.