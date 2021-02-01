محافظ الغربية يفتتح مدرسة ابتدائية في كفر الزيات بـ4.2 مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، المدرسة الابتدائية الحديثة بكفر الزيات، والتي تتكون من 5 أدوار تحتوي على 12 فصلا، بتكلفة إجمالية قدرها 4 ملايين و206 ألاف جنيه.يُذْكَر أنه محافظ الغربية قام بافتتاح 15 مدرسة تحتوي على 144 فصلا بتكلفة إجمالية 89 مليون و423 ألف جنيه بمراكز (طنطا، بسيون، قطور، زفتى، السنطة وكفر الزيات) منذ بداية عام 2021، حرصًا على تقليل الكثافة الطلابية بالفصول وتوفير الجو الملائم لتحقيق أقصى استفادة للطلاب من العملية التعليمية مما يؤدي للارتقاء بجودة التعليم بالمحافظة.رافق المحافظ خلال جولته المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية.