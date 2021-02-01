الصحة ونقابة الأطباء تنعيان أخصائي تخدير توفي بكورونا في كفر الشيخ

نعت نقابة أطباء كفر الشيخ بقيادة الدكتور عمرو أبو سمرة، إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية، الطبيب محمد كمال رزق، عضو مجلس النقابة وأخصائي التخدير، بعد وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وكان الدكتور محمد كمال رزق، استشاري التخدير وعضو نقابة أطباء كفر الشيخ، قد توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، ليلحق بوالديه اللذان سبقوه قبل أيام بسبب الفيروس أيضًا، فيما يخضع شقيقه للعلاج من الفيروس، وفقا لتصريحات الدكتور محمد سلامة، مدير قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي لـ"الدستور".وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء في وفاة الفقيد ووالديه، والدعاء لشقيقه المصاب بالشفاء العاجل، مؤكدين أن الدكتور محمد كمال كان يشتهر بالسمعة الحسنة والأخلاق الفاضلة وكان دائمًا يساعد الجميع ويجتهد في أداء عمله على أفضل وجه.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من "كُوفيد-19"، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.