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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الرقابة المالية» تدعم توفير لقاح كورونا للأكثر احتياجا بـ250 مليون جنيه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:27 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
اكرم عمران
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قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في أولى اجتماعاته لعام 2021 برئاسة الدكتور محمد عمران، دعم جهود الدولة المصرية في توفير لقاح فيروس كورونا المستجد لغير القادرين بمبلغ 250 مليون جينه -من فوائض الهيئة- في الحساب المخصص لمواجهة الكوارث لصندوق تحيا مصر، إيمانًا بضرورة تكاتف كافة مؤسسات وأجهزة الدولة في ظل الأوضاع الراهنة ومساندتها على القيام بأعبائها المتزايدة.

وتأتي تلك الخطوة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بتوجيه "صندوق تحيا مصر" لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة من الحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

كما حث المجلس في أولى اجتماعاته كافة الجهات والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على المشاركة في مساندة جهود الدولة لتوفير لقاح كورونا، وأن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها في سبيل حشد جميع الجهود لدى الجهات المختلفة لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة.

وسبق لهيئة الرقابة المالية في مارس 2020 المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه دعمًا للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من أثار فيروس كورونا، لتصل إجمالي مساهمة الهيئة في دعم جهود الدولة منذ بدء جائحة كورونا إلى 500 مليون جنيه.

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