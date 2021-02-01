رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رغم تعثر توزيع لقاحات «كورونا».. ارتفاع أسعار النفط بعد بداية ضعيفة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:27 ص
ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
وكالات
طباعة
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد بداية ضعيفة، لتعزز المكاسب التي حققتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من أن تعثر عمليات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والإصابات الجديدة واكتشاف سلالات جديدة يلقى بظلال على توقعات الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 55.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 52.44 دولار وزاد الخامان القياسيان نحو ثمانية بالمئة في يناير.

وتلقت أسعار النفط الدعم من برامج التحصين الجارية في الدول الأشد تضررا من الجائحة، وخفض الإنتاج من جانب منتجين كبار مثل السعودية.

لكن حالة الابتهاج إزاء نهاية محتملة للجائحة تقوضت بفعل بطء وتيرة التطعيمات وزيادة السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

لكن في ظل إحراز المزيد من اللقاحات نجاحا في التجارب وانخفاض الإصابات في بعض المناطق، فإن الطلب على النفط والوقود من المرجح أن يرتفع مع تلقي المزيد من سكان العالم اللقاح المضاد لفيروس
كورونا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الجمعة أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط قرب مستوياتها الحالية لمعظم العام الجاري قبل أن يكتسب التعافي زخما قرب نهاية 2021.

وتتأهب شركات التنقيب عن النفط والغاز الأمريكية لانتعاش الطلب في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع الأسعار إلى أن تصبح الآبار الجديدة مربحة من جديد، إذ أضافت الشركات منصات حفر جديدة للشهر السادس على التوالي في يناير.

ويرتفع الإنتاج الأمريكي وبلغ ما يزيد عن 11 مليون برميل يوميا في نوفمبر للمرة الأولى منذ أبريل بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

آخر أخبار حريق الدائري.. اشتعال النيران مجددا في البرج (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالضوابط المنظمة لصرف حافز الأداء الشهرى للمعلمين

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 103 ملايين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

تراجع زوار الموناليزا بالملايين في 2020

بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 1-2-2021

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

عمرو الصيفى يبدأ كتابة مذكرات عمار الشريعى تحت اسم «حبيب الروح»

يصدر قريبا.. «سيرة الإنسان الفريد» للشاعر عبد الرحيم طايع

إعلان أسماء لجنة تحكيم مسابقة «يعقوب صنوع» فئة الكاريكارتير

اليوم.. أولى حلقات ورشة تنمية مهارات اللغة العربية باتحاد الكتاب