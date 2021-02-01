تصعيد جديد.. إيران تبدأ في تخصيب اليورانيوم

بدأت إیران رسميًا، اليوم الاثنين، عملية تخصيب اليورانيوم في موقع "فوردو"، حسبما أعلنت وكالة "مهر" الإيرانية.ونقلت الوكالة شبه الرسمية، عن المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 2% في المنشأة النووية تحت الأرض.وقال: "قبل بضع دقائق بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20% في مجمع فوردو للتخصيب".كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، قيام إيران برفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو مستوى لم تصل إليه منذ اتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى.وقالت في بيان بشأن تقرير أُرسل إلى الدول الأعضاء فيها: "إيران بدأت اليوم ضخ اليورانيوم-235 المخصب بالفعل حتى 4.1% في ست مجموعات من أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم من أجل رفع مستوى التخصيب إلى 20%".