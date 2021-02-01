وزيرا المالية والتضامن أمام مجلس النواب اليوم

يواصل مجلس النواب جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للاستماع لبيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم والخطة المستقبلية.‏وتشهد جلسات اليوم الإثنين، إلقاء بيان الدكتور محمد معيط وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.كما تشهد جلسة اليوم، بيان وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.