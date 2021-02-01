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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء أستراليا: التقارير الواردة من ميانمار مُثيرة للقلق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:22 ص
سكوت موريسون
سكوت موريسون
أ ش أ
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قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الإثنين، إن التقارير الواردة من ميانمار مثيرة للقلق، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الاستيلاء على السلطة، وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأكد موريسون - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي» - على دعم أستراليا منذ فترة طويلة للتحول الديمقراطي في ميانمار بما في ذلك الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر الماضي.

وقد تواترت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بأن جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد.

وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سوتشي، والرئيس وين مينت ومسئولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي، والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.

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