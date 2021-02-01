الحزب الحاكم في فيتنام يختتم مؤتمره الوطني متعهدًا بمكافحة الفساد

اختتم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، مؤتمره الوطني الثالث عشر اليوم الإثنين، بمؤتمر صحفي جدد فيه رئيس الحزب نجوين فو ترونج، تعهداته بمحاربة الفساد داخل صفوف الحزب.وقال «ترونج» في قاعة اجتماعات مكتظة بالحاضرين: «استعدنا ملايين الدولارات سوف نثابر على مكافحة الفساد».وخلال فترة ولايته الثانية في المنصب، ترأس «ترونج» حملة «الفرن المشتعل» لمكافحة الفساد، والتي شهدت اعتقال العديد من المسؤولين رفيعي المستوى وطرد عضوين من المكتب السياسي من الحزب، ويقبع أحدهما الآن في السجن.وجاءت تصريحاته بعد فترة وجيزة من اختتام الحزب لجلسته الأخيرة من المؤتمر، وسط ضجة كبيرة وهتافات متكررة بعبارات مثل «نجاح كبير» و«المجد لجمهورية فيتنام الاشتراكية».وأعلن الحزب أمس الأحد عن رئيسه الجديد والمكتب السياسي المكون من 18 عضوا للسنوات الخمس المقبلة.