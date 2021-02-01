460 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الإثنين، أنها سجلت 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 126 ألفا و783 حالة، تعافى منهم 118 ألفا و385 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و851 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1187 حالة بعد تم تسجيل حالتي وفاة.