التأخيرات المتوقعة للقطارات على الخطوط المختلفة اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين، نظرًا لما يتم إنجازه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.وأوضحت الهيئة، أن التأخيرات كالتالي:أولًا: خط القاهرة الإسكندريةمتوسط تأخيرات القطارات مدة 50 دقيقةثانيًا: خط القاهرة السد العاليمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-- القاهرة أسيوط مدة 60 دقيقة- أسيوط أسوان مدة 45 دقيقةثالثًا: خط بنها بور سعيدمتوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقةرابعًا: خط طنطا المنصورة دمياطمتوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقةخامسا: خط قليوب شبين القناطر الزقايق المنصورةمتوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقةوتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، مناشدة المسافرين باتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.