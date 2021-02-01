رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التأخيرات المتوقعة للقطارات على الخطوط المختلفة اليوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:10 ص
قطار
قطار
علا غزال
طباعة
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين، نظرًا لما يتم إنجازه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة، أن التأخيرات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 50 دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-
- القاهرة أسيوط مدة 60 دقيقة
- أسيوط أسوان مدة 45 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة
خامسا: خط قليوب شبين القناطر الزقايق المنصورة
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، مناشدة المسافرين باتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

موضوعات متعلقة

سرقة محل ذهب بالمنزلة من فتحة بسقف الشقة العلوية

«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

نقل كريم محمود عبدالعزيز للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 103 ملايين

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 1-2-2021

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 1-2-2021

الزمالك يوافق على إعارة عمر السعيد إلى الجونة حتى نهاية الموسم

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

عمرو الصيفى يبدأ كتابة مذكرات عمار الشريعى تحت اسم «حبيب الروح»

يصدر قريبا.. «سيرة الإنسان الفريد» للشاعر عبد الرحيم طايع

إعلان أسماء لجنة تحكيم مسابقة «يعقوب صنوع» فئة الكاريكارتير

اليوم.. أولى حلقات ورشة تنمية مهارات اللغة العربية باتحاد الكتاب