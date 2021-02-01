التأخيرات المتوقعة للقطارات على الخطوط المختلفة اليوم
الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:10 ص
علا غزالطباعة
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين، نظرًا لما يتم إنجازه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
وأوضحت الهيئة، أن التأخيرات كالتالي:
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 50 دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-
- القاهرة أسيوط مدة 60 دقيقة
- أسيوط أسوان مدة 45 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة
خامسا: خط قليوب شبين القناطر الزقايق المنصورة
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، مناشدة المسافرين باتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
وأوضحت الهيئة، أن التأخيرات كالتالي:
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 50 دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-
- القاهرة أسيوط مدة 60 دقيقة
- أسيوط أسوان مدة 45 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة
خامسا: خط قليوب شبين القناطر الزقايق المنصورة
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، مناشدة المسافرين باتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.