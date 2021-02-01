«كورونا» يُجبر إسرائيل على تمديد الإغلاق العام حتى الجمعة

أصدرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا بتمديد الإغلاق العام حتى السادسة صباحًا من يوم الجمعة المقبل.ورغم الخلافات، دعم وزراء «أبيض أزرق» تمديد الإغلاق، لكنهم يعتقدون أنه في ضوء استقرار معدل الإصابة والعدوىبفيروس كورونا المستجد، يمكن تخفيف بعض قيود الإغلاق، خاصة كل ما يتعلق بالتعليم لجيل الطفولة والأعمال التجارية، بيد أن وزارة الصحة تعارض أي تخفيفات خلال الأسبوع الجاري، وفقا لما نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية.